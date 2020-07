Migrantar på Ocean Viking fekk gå frå borde

utenriks

Ein journalist om bord på skipet var vitne då migrantane byrja å gå frå borde, ein etter ein og med ryggsekk på ryggen, seint måndag kveld. Dei vart eskorterte av politiet dei få metrane til eit anna fartøy der dei blir sette i karantene.

– Etter ein dag med venting har Ocean Viking fått instruks frå hamnemeisteren i Porto Empedocle om å førebu seg på å leggje til kai om rundt 30 minutt, tvitra den franske organisasjonen SOS Méditerranée som driftar skipet, i 18.30-tida måndag.

Då hadde skipa venta rundt 4 kilometer frå hamna på grønt lys frå styresmaktene. Same kveld melde NRK at skipet hadde lagt til kai.

Dei 180 migrantane om bord vart redda opp av skrøpelege båtar i Middelhavet mellom 25. og 30. juni.

Frå Ocean Viking blir dei overført til ei ferje som ligg fortøydd utanfor kysten av Sicilia, der dei skal i karantene i 14 dagar.

Italienske styresmakter gjekk i helga med på å ta imot migrantane etter at SOS Méditerranée erklærte unntakstilstand og åtvara om at mannskapet var i ferd med å miste kontrollen over situasjonen.

– Mange av dei overlevande lir av akutte mental lidingar og uttrykkjer at dei har til hensikt å skade seg sjølv. Ein mann prøvde å ta livet sitt i dag, sa organisasjonen fredag.

Alle migrantane vart søndag testa for korona

– Så langt har kapteinen fått beskjed om at 90 av testane er negative, seier Trym Jacobsen i reiarlaget Hoyland offshore til NRK.

(©NPK)