Mindreårige asylsøkjarar frakta med fly frå Hellas til Portugal

Det greske programmet «No Child Alone» skal finne løysingar for rundt 5.200 mindreårige asylsøkjarar og verne dei mot utnytting og overgrep. Dei fleste av dei lever no i overfylte leirar under uhygieniske forhold eller i bustader som ikkje er eigna.

Eit tital europeiske land har sagt ja til å ta imot totalt 1.600 mindreårige asylsøkjarar frå Hellas, i grupper på mellom 25 og 50 barn og unge.

Heile 500 einslege mindreårige skal få ein ny heim i Portugal, ifølgje den greske ministeren Georges Koumoutsakos, som følgde den første gruppa til flyplassen i Aten tysdag.

Onsdag skal Finland ta imot 25 asylsøkjarar, opplyser Koumoutsakos. Eit lågt tal er alt komne til Tyskland og Luxembourg, og Frankrike har ifølgje greske styresmakter gått med på å ta imot 750 asylsøkjarar, og rundt halvparten er barn.

Belgia, Bulgaria, Kroatia, Irland, Litauen, Serbia og Sveits har òg gått med på å ta imot nokre av barna frå Hellas.

Nesten 75.000 migrantar og flyktningar reiste frå Tyrkia til Hellas i fjor, dei fleste av dei via greske øyar, der mottakssystemet er overbelasta. Rundt ein tredel av nykomarane er barn. Dei fleste av dei kom saman med vaksne familiemedlemmer, men rundt 3.800 av dei var utan føresette, ifølgje regjeringa i Hellas.

