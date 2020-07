utenriks

20 prosent av alle leiarar, og ytterlegare 1.000 personar med administrative oppgåver blir sagde opp.

I tillegg blir investeringar i nye fly halverte. Det inneber at selskapet skaffar høgst 80 nye fly innan 2023.

Lufthansa var nær kollaps under koronakrisa i vår, men aksjeeigarane godkjende i juni ein statleg redningspakke på 9 milliardar euro frå den tyske regjeringa, tilsvarande over 95 milliardar norske kroner. Det inneber òg at den tyske staten overtek 20 prosent av aksjane.

(©NPK)