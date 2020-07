USA kastar ut utanlandske studentar som har nettundervisning

utenriks

I ei kunngjering frå USAs immigrasjonsstyresmakter ICE måndag heiter det at dei studentane som har F-1 eller M-1-visa, får visumet trekt tilbake om all undervisninga frå no av blir på nett.

Dei må anten forlate USA eller skrive seg inn på skular eller andre lærestader der dei kan få vanleg undervisning om dei ønskjer å bli i landet, heiter det.

Dei nye retningslinjene aukar pressa på skular og universitet om å gjenopne undervisninga trass i bekymring for aukande koronasmitte blant unge menneske.

Mange skular og universitet, blant dei Harvard, har gått over til berre nettundervising så lenge pandemien varer.

Trump insisterer

President Donald Trump insisterer på at skular og universitet gjenopnar for vanleg klasseroms- og aulaundervisning så raskt som mogleg.

Etter at dei nye retningslinjene vart kjende, tvitra han at alle må gjenopne til hausten og la til at han meiner at Demokratane vil halde lærestader stengde av politiske, ikkje helsemessige, grunnar.

– Dei trur det skal hjelpe dei ved valet i november. Feil, og det forstår folk, skreiv han.

Akutte dilemma

Dei nye reglane skaper akutte dilemma for tusenvis av utanlandske studentar som vart stranda i USA etter at pandemien tvinga skular til å innføre fjernundervisning.

Mange lærestader har varsla at dei går tilbake til vanleg undervisning, men andre meiner det er for risikabelt.

Harvard vil la studentar bu på universitetet, men undervisninga blir på nett. Det gjeld òg University of Southern California, som hadde planlagt å opne før det nye utbrotet.

Ingen unntak

Spesielt urovekkjande er det at dei nye reglane seier at det ikkje blir unntak sjølv om eit utbrot tvingar lærestader til å flytte undervisning til nett. Det er òg uklart kva som skjer om studentar som må reise, ikkje slepp inn i sine eigne land.

– ICE skaper heilt klart eit insentiv for lærestader til å gjenopne, uansett om pandemisituasjonen tillèt det eller ikkje, seier Terry Hartle, som er visepresident i American Council on Education.

College over heile USA venta allereie ein nedgang i talet på utanlandske studentar i år, men å miste dei alle saman vil vere ein katastrofe for mange lærestader som er avhengig av skulepengar frå utanlandske studentar. I fjor var det 1.1 millionar utanlandske studentar på universitet i USA.

Fordømt

Dei nye reglane vart raskt fordømde av Trumps kritikarar, blant dei Bernie Sanders, som sa at det ikkje er nokon grenser for Trumps vondskap.

– Utanlandske studentar blir trua med å måtte velje mellom å risikere livet sitt eller å bli deportert. Vi må stå opp mot Trumps fordommar, og vi må sørgje for at alle studentar er trygge, sa han.

Tiltaket er det siste i ei lang rekkje tiltak Trump innfører for å bremse alle typar lovleg innvandring. Førre månad stansa han USAs Green Card-system for utanlandske arbeidssøkjarar og innførte avgrensingar på dei fleste korttidsløyve, inkludert for teknologibedrifter, multinasjonale bedrifter og sesongarbeidarar.

(©NPK)