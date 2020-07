Care: Klimaendringar rammar kvinner hardast

utenriks

I 2019 var 33,4 millionar menneske fordrivne frå heimane sine. Rundt 70 prosent av desse flykta som følgje av klimarelaterte katastrofar.

Hjelpeorganisasjonen Care lanserte tysdag rapporten «Evicted by Climate Change», som viser at kvinner ofte blir meir skadelidande av klimaendringar enn menn.

– Rapporten viser at klimaendringane forverrar eksisterande forskjellar mellom kjønna, og at kvinner opplever dei vanskelegaste konsekvensane av klimaendringar, seier generalsekretær i Care International, Sofia Sprechmann Sinero, i ei pressemelding.

Kjønnsstrukturar gjer kvinner sårbare

Rapporten trekker fram fleire årsaker til at fattige kvinner blir ramma hardare. Dei har mellom anna meir omsorgsansvar for barn og eldre, mindre moglegheit til å flytte på seg, medan dei blir utsette for meir kjønnsbasert vald og overgrep når dei er på flukt. Ofte har dei òg meir ansvar for sjølvbergingsjordbruk, som blir vanskelegare på grunn av klimaforandringar. I tillegg har dei mindre tilgang til informasjon og moglegheit til å påverke avgjerder.

I tillegg har kvinner og barn 14 gonger større sannsyn enn menn for å døy i naturkatastrofar, som tørke, brann og flaum, viser ein 2018-rapport frå UN Women. Naturkatastrofar aukar i takt med at klimaendringar gir meir ekstreme vêrforhold.

Klimaendringar fordriv stadig fleire

– Kvinner er ein del av løysinga, men dei får sjeldan plass ved avgjerdsbordet, seier Sprechmann Sinero, som etterlyser meir støtte til kvinneorganisasjonar. Dette kan styrkje motstandsevna til fattige lokalsamfunn mot klimaendringar, og dermed redusere talet klimafordrivne.

Verdsbanken anslår at klimaendringar kan føre til ei firedobling i talet på internt fordrivne i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og Latin-Amerika innan 2050.

– Det globale CO2-utsleppsnivået kan gi ein temperaturauke på 3 grader eller meir. Det kan tvinge ytterlegare fleire hundre millionar frå heimane sine, seier Care Internationals leiar innan klimaendringar, Sven Harmeling.

– Derfor må regjeringane i verda respektere 2020-fristen i Parisavtalen, og levere nye og meir ambisiøse klimaplanar, som gjer menneske meir motstandsdyktige mot konsekvensane av klimaendringane, understrekar han.

