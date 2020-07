Dansk kvinne nektar for å ha late seg verve til IS

utenriks

Ho vart tysdag kveld arrestert på flyplassen i København. Dagen etter vart ho framstilt for varetektsfengsling bak lukka dører i retten i Glostrup.

Ho nektar straffskuld etter tiltalen og ønskte ikkje å forklare seg.

Kvinna vart arrestert etter innreise frå Tyrkia. Ho har sidan 2017 vore etterlyst internasjonalt, og i fjor vart ho kravd utleverte frå Tyrkia.

Siktinga som vart lesen opp i retten, er den same ho vart etterlyst på bakgrunn av i 2017.

22-åringen er mellom anna sikta for brot av paragrafane i den danske straffelova om å fremje virket til ein terrororganisasjon og opphald i ei såkalla forbodssone, og forsvararen hennar opplyser til danske TV 2 at det er desse punkta ho blir varetektsfengsla for.

I november vart ein 28 år gammal dansk statsborgar arrestert på flyplassen i den danske hovudstaden ved vedkommande kom frå Tyrkia. 28-åringen hadde tidlegare fått ein dom på fire års fengsel i Tyrkia for å ha slutta seg til den ytterleggåande islamistgruppa IS.

