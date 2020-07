utenriks

Kommisjonen meiner det tyske fondet har gode nok kontrollmekanismar til å sikre at det ikkje blir for konkurransevridande. Med onsdagsvedtaket har EU godkjent tiltak for til saman 600 milliardar euro – nesten 6.400 milliardar kroner – i Tyskland.

– I denne vanskeleg tida jobbar vi tett med medlemslanda for å finne fungerande løysingar for å gi det koronaramma næringslivet tilgang til finansiering, seier konkurransekommissær Margrethe Vestager.

