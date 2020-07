Gransking peikar på manglar ved Facebooks innsats mot diskriminering

utenriks

Den 100 sider lange granskingsrapporten viser til både framgang og tilbakeslag på område som moderering av innehald, reklame og skeive sider i algoritmane til Facebooks.

Granskarane tilrår at ein «infrastruktur for borgarrettar» blir bygde inn i alle sider av selskapsverksemda, i tillegg til å gjennomføre konkrete tiltak for å unngå at algoritmane bidreg til skeivskapar. Granskarane vil òg at verksemda skal tolke retningslinjene mot valpåverknad strengare.

– Mange i borgarrettsrørsla har vore fortvila, frustrerte og sinte etter at dei i fleire år har bede selskapet styrkje likestillinga og arbeidd mot diskriminering, står det i rapporten.

Eitt av tilbakeslaga som blir trekte fram, er at Facebook bestemde seg for at politikarar ikkje skal omfattast av faktasjekk, noko som «har gitt dei høve til å spreie desinformasjon, skadeleg retorikk og oppfordringar til vald».

Kritikken auka då Facebook lét vere å gjere noko med innlegget frå president Donald Trump i mai, samtidig som Twitter flagga presidenten og meinte han oppmoda til vald.

Dei siste vekene har fleire hundre selskap boikotta Facebook som reklameplattform under emneknaggen #StopHateForProfit. Målet er å få bukt med hatefulle ytringar på nettet.

(©NPK)