Sju av dei ni dommarane stilte seg bak konklusjonen på onsdag. Her blir reguleringar innført av president Donald Trumps administrasjon som seier at arbeidsgivarar kan nytte religiøse eller moralske innvendingar for å unngå å dekkje prevensjonskostnader for tilsette, haldne oppe.

Som eit resultat av helsereforma som vart innført under president Barack Obama, må dei fleste arbeidsgivarar sørgje for at prevensjon er inkludert utan kostnad i helseforsikringa til dei kvinnelege tilsette.

