Israels forsvarsminister går i karantene

Forsvarsminister Benny Gantz, som ifølgje regjeringsavtalen med statsminister Benjamin Netanyahus parti skal ta over som statsminister i november 2021, seier han føler seg i god form, og understrekar at han vel å isolere seg for å opptre ansvarsfullt.

Gantz skal ifølgje seg sjølv ha vore i kontakt med ein smitteberar, og stadfestar at han vil jobbe heimanfrå til testresultata frå koronatesten er klare.

Kunngjeringa kjem samtidig som Israel slit med ei ny smittebølgje.

Styresmakta har denne veka gjeninnført restriksjonar for å få bukt med utbrotet. Restaurantar, barar, treningssenter og kinoar er endå ein gong stengde ned.

Det er berre veker sidan Israel såg ut til å ha fått kontroll på det første koronautbrotet, etter å innført strenge tiltak for å slå ned på den første smittebølgja.

Etter berre å ha rapportert om ei handfull nye tilfelle dagleg i mai, har tala no skote i vêret etter at landet letta på restriksjonane.

Styresmaktene rapporterer no om rundt tusen nye koronatilfelle dagleg, som er høgare enn den tidlegare smittetoppen Israel hadde under den første smittebølgja i landet.

