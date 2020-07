Merkel: – Vi har inga tid å miste

utenriks

– Vi har inga tid å miste. Det kjem berre til å ramme dei svakaste, sa den tyske statsministeren i Brussel.

– Europeisk solidaritet er ikkje berre ein humanitær gest. Det er ei investering. Ingen kjem ut av dette åleine, sa ho til dei folkevalde i EU-parlamentet.

På den første utanlandsreisa si sidan mars la Merkel fram planane for det kommande halvåret, der Tyskland har formannskapet i unionen. Merkel rakk òg eit møte med EU-toppane Charles Michel, Ursula von der Leyen og David Sassoli om den økonomiske gjenreisinga etter covid-19-pandemien.

Fredag og laurdag neste veke samlast leiarane i dei 27 EU-landa for å prøve å bli samde om eit atterreisingsfond for unionen og om langtidsbudsjettet som legg rammene for dei neste sju åra. EU-kommisjonen har foreslått eit fond på 750 milliardar euro – rundt 8.000 milliardar kroner. Merkel håpar medlemslanda raskt kan leggje usemjene dei har om pakken bak seg.

– Eg vil at vi kjem fram til ein avtale før sommarferien. Det vil krevje kompromiss frå alle sider, seier ho og understrekar kor viktig ho meiner EU er.

– Eg trur på EU. Eg er overtydd av Europa. EU er eit levande prosjekt og avgrensar oss ikkje, men gir oss meir handlingsrom.

(©NPK)