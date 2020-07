New York opnar skular igjen til hausten

utenriks

Dei fleste skular i byen vil ikkje kunne klare å ha alle elevane på skulen og samtidig respektere reglar for sosial distanse, opplyser ordførar Bill de Blasio onsdag.

I byplanen for gjenopning vil det vere mogleg å velje eit alternativ med berre heimelæring, men de Blasio seier at 75 prosent av foreldre i ei undersøking har sagt at dei vil at barna skal vere på skulen frå september.

Guvernør i delstaten, Andrew Cuomo, seier dei vil vurdere planar frå distrikta i byrjinga av august og sjå på om smittevernomsynet er godt nok teke vare på.

(©NPK)