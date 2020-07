Rapport: Tyskland har teke imot 10.000 flyktningar og migrantar

utenriks

Frankrike ligg på andreplass, men har berre teke inn halvparten så mange som Tyskland. Totalt har 26.835 flyktningar og migrantar fått komme til Europa som del av flyktningavtalen EU inngjekk med Tyrkia i 2016.

I samsvar med avtalen skal Tyrkia handtere ulovleg migrasjon. Landet har fått 3,6 millionar flyktningar frå Syria. Til gjengjeld har EU forplikta seg til å betale 6 milliardar euro til Tyrkia.

Avtalen opnar òg for at EU kan sende tilbake flyktningar og migrantar som ulovleg kjem dei greske øyane via Tyrkia. Til gjengjeld skal EU regelmessig ta imot syrarar frå Tyrkia.

Ifølgje ein rapport frå Die Welt, har Nederland teke imot 4.571 migrantar, Finland 1.965, Sverige 1.940 og Spania 766. Også Italia, Kroatia, Litauen, Luxembourg, Portugal og Austerrike har teke imot migrantar.

(©NPK)