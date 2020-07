26 medlemmer av Mississippis delstatsforsamling testa positivt

utenriks

Delstatsforsamlinga på 174 medlemmer avslutta den årlege sesjonen sin 1. juli, og mange i hovudstaden i delstaten brukte ikkje munnbind eller heldt avstand i dei siste par vekene delstatsforsamlinga sat saman.

Viseguvernør Delbert Hoseman og presidenten for forsamlinga, Philip Gunn, er blant dei som har opplyst at dei er smitta og no er i karantene.

Den republikanske guvernøren Tate Reeves, som ikkje er smitta, vil ikkje utskrive ordre til befolkninga om å bruke munnbind, slik andre guvernørar har gjort, men han antydar at han vil stengje barar og andre stader om folk held fram med å samlast i store grupper, og han oppmodar folk til frivillig å bruke munnbind.

I California er fem medlemmer av delstatsforsamlinga smitta, og ordføraren i Atlanta i Georgia, Keisha Lance Bottoms, opplyste tidlegare denne veka at ho har testa positivt.

Mississippi registrerte tysdag 674 nye stadfesta smittetilfelle og 30 nye dødsfall. Til saman er minst 32.888 menneske smitta i staten, og 1.188 er døde av viruset.

(©NPK)