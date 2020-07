Biden lanserer koronaplan på nesten 7.000 milliardar kroner for å redde økonomien

utenriks

Biden har som mål å få alle som har mista jobben under koronakrisa, tilbake i jobb og i tillegg skape fem millionar arbeidsplassar ved i hovudsak å satse på innovasjon og vareproduksjon.

Planen inneber i grove trekk å investere i innanlands vareproduksjon og forsking, å krympe forsyningskjeder i utlandet, og innføre nye skattereglar og sørgje for tilgang til fagforeiningar for å styrkje situasjonen for amerikanske arbeidarar.

Planen er ein motsats til Trumps «America First»-plan opp mot presidentvalet i november.

