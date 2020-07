EU-domstol: Kundar kan saksøkje VW i heimlandet

utenriks

– Skaden for kunden har oppstått i det medlemslandet der bilen vart kjøpt for meir enn han faktisk er verd, konkluderte domstolen torsdag. Saka gjeld eit austerriksk gruppesøksmål etter at det vart avslørt at Volkswagen hadde manipulert bilane sine for å få betre resultat i utsleppstestar.

Retten i Klagenfurt bad EU-domstolen vurdere om søksmålet frå 547 misnøgde bilkundar kunne behandlast i Austerrike. Svaret var at det her var grunn til å gjere unntak frå hovudregelen om at søksmål skal behandlast der eit saksøkt firma har hovudkontoret sitt.

