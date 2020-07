Finland opnar for fleire land – framleis stengt for svenskar

utenriks

Førstkommande måndag byrjar Finland å sleppe inn reisande frå Schengen-landa Belgia, Hellas, Italia, Liechtenstein, Malta, Nederland, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tyskland, Ungarn, og Austerrike. I tillegg blir det opna for innreise frå EU-medlemmene Irland og Kypros, og dessutan ministatane Andorra, San Marino og Vatikanet.

Finske styresmakter opplyser at landa dei no opnar for, har omtrent same smittesituasjon som dei landa det allereie er opna for: Noreg, Danmark, Island og dei baltiske landa Estland, Latvia og Litauen.

Lista som vart vedteken onsdag, inkluderer verken Sverige eller Storbritannia. I tillegg er det ni andre EU-land – pluss Monaco – som ikkje får tommelen opp i denne omgangen.

I tråd med tilrådingane frå EU-kommisjonen har Finland òg vurdert lista til kommisjonen over land utanfor EU og Schengen som det kan opnast for. Frå måndag blir det tillate for jobbreiser og andre nødvendige reiser for personar busette i Algerie, Australia, Georgia, Japan, Kina, New Zealand, Rwanda, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay. Smittesituasjonen gjer at det førebels ikkje blir opna for reisande frå Canada, Montenegro, Marokko eller Serbia.

(©NPK)