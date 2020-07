Hellas vurderer gjeninnføring av koronarestriksjonar

utenriks

Ein talsmann for regjeringa seier at styresmaktene er fast bestemte på å «verne det ansvarlege fleirtalet frå dei uforsiktige få», og at dei derfor truleg kjem til å kunngjere nye restriksjonar førstkommande måndag.

Hellas var raskt ute med å innføre strenge tiltak og kan vise til låge tal på virussmitta og døde.

Men talet på nye smittetilfelle har stige etter at fleire restriksjonar vart heva og landet opna for utanlandske turistar igjen.

Hellas har registrert totalt 3.672 smittetilfelle og 193 dødsfall, ifølgje offisielle tal torsdag.

