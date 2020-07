Kina hardt ut mot Australia for handsrekking til hongkongkinesarar

utenriks

Australias statsminister Scott Morrison har vedteke å oppheve utleveringsavtalen med Hongkong som følgje av bekymring for den nye sikkerheitslova. Styresmaktene forlengjer òg opphaldsløyvet til Hongkong-borgarar i landet med mellom to og fem år og opnar for å tilby dei permanent opphaldsløyve.

– Kina beklagar sterkt og motset seg dei grunnlause skuldingane og tiltaka som den australske regjeringa har kunngjort i samband med Hongkong, heiter det i ei fråsegn frå ein talsperson ved den kinesiske ambassaden i Canberra.

Dei australske tiltaka blir beskrivne som ei «grov innblanding» i Kinas interne forhold.

Tiltaka vart grunngitte med at den nye lova inneber ei grunnleggjande endring av omstenda rundt utleveringsavtalen.

Samtidig oppdaterte Australia reiseråda sine for Hongkong og åtvara australske borgarar mot risikoen for å bli arrestert i Hongkong i samsvar med den «vagt definerte» sikkerheitslova.

Rundt 10.000 personar frå Hongkong er i Australia med studentvisum eller arbeidsvisum.

Storbritannia har allereie tilbode opphaldsløyve til 3 millionar hongkongkinesarar som har rett til britisk oversjøisk pass, og Canada har suspendert utleveringsavtalen sin med Hongkong.

(©NPK)