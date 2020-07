Rapport: EU-tiltak for å bevare bier har liten effekt

utenriks

Dei siste åra har mange miljøvernarar uttrykte uro for minkande bestand av bier og andre som bidreg med pollinering.

– Dei speler ei avgjerande rolle for reproduksjon av planter og for at økosystem skal fungere. Nedgangen bør derfor sjåast på som ein stor trussel mot miljøet, landbruket og matforsyninga. EUs beskyttande tiltak har dessverre ikkje vore gode nok til å bere frukter, seier Samo Jereb i ECA, som er EUs «riksrevisjon».

Rapporten påpeikar at pollinerande insekt ikkje er ein del av EUs strategi for bevaring av biologisk mangfald. EUs landbrukspolitikk tek heller ikkje høgd for desse insekta i regelverket sitt.

