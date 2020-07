Russisk resolusjonsforslag om Syria fall

utenriks

Russland trong ni av 15 stemmer i Tryggingsrådet og ingen stemmer imot blant dei fem vetomaktene for å få forslaget igjennom. Men det fekk berre fire stemmer.

Sju land stemde mot forslaget, og fire avstod, ifølgje Tysklands FN-ambassadør Christoph Heusgen, som for tida er Tryggingsrådets president. Forutan Russland stemde Kina, Vietnam og Sør-Afrika for forslaget.

Tysdag la Russland og Kina ned veto mot eit forslag frå Tyskland og Belgia om å halde to grenseovergangar mellom Tyrkia og Syria opne for nødhjelp inn i Syria i eitt år.

Russland meiner i prinsippet at all nødhjelp bør gå via dei syriske styresmaktene, men ville ha godteke at eitt kryssingspunkt frå Tyrkia blir halde ope i seks månader. I januar fekk Russland gjennom at talet på overgangar vart reduserte frå fire til to.

Nytt forsøk

Tyskland og Belgia vil no gjere eit nytt forsøk på å få vedteke ei forlenging av to grenseovergangar. For å tekkjast Russland vil dei tilby å korte ned forlenginga til seks månader.

Den noverande ordninga har godkjent at FN sidan 2014 har fått bruke grenseovergangar som ikkje blir kontrollert av syriske styresmakter.

Dei to grenseovergangane det er snakk om, er Bab al-Salam, som leier fram til Aleppo-regionen, og Ban al-Hawa, som går til Idlib. Russland ønskjer å stengje den første av dei.

Ifølgje FNs kontor for humanitær hjelp (OCHA) gir dei to overgangane direkte tilgjenge til dei største konsentrasjonane av internflyktningar i område der behova er enorme.

Fryktar alvorlege følgjer

Internasjonale hjelpegrupper fryktar alvorlege konsekvensar for millionar av internflyktningar i Syria om ikkje dei to grenseovergangane blir haldne opne.

– Dersom talet på grenseovergangar for nødhjelp blir reduserte ytterlegare, vil det vere eit stort tilbakeslag for humanitær hjelp i det nordvestlege Syria. Det vil utan tvil føre til stor mangel på forsyningar til ei befolkning som har store behov, seier Konstantin Witschel i tyske Welthungerhilfe.

Verdsmatvareprogrammet WFP har berekna at 9,3 millionar syrarar ikkje lenger har nok mat.

