Svenskar dømde for bombe mot Skatteetaten i København

Ein tilfeldig forbipasserande vart lettare skadde i den kraftige eksplosjonen, og Skattestyrelsens bygning fekk store materielle skadar. Ifølgje tiltalen hadde dei to svenskane frakta bomba med seg over Øresundbrua frå Sverige berre nokre timar før eksplosjonen om kvelden 6. august.

Dommen på torsdag er mildare enn påstanden frå aktor Andreas Christensen. Han meiner angrepet fell under ei terroravgjerd i dansk lov og bad om sju års fengsel for dei to svenskane.

Mennene, som er 23 og 24 år gamle, blir òg permanent utvist frå Danmark.

