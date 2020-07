utenriks

– Dette er ei politisk straffeforfølging. Eg vann over Muellers heksejakt og andre, og no må eg kjempe mot eit politisk korrekt New York, skriv presidenten på Twitter.

Høgsterett vedtok torsdag at eit ønske frå fleire kongresskomitear om innsyn i økonomien til presidenten skal behandlast på nytt. Same dagen gav retten medhald i eit krav frå statsadvokaten i New York om å få sjå skattepapira til presidenten.

I ein annan Twitter-tråd hevdar Trump at påtalemakta misbruker makta si.

