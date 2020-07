Trump-møtet i Tulsa bidrog truleg til smittebølgje

utenriks

– Vi har no det høgaste talet smitta, og de veit at det var fleire store arrangement i dei siste vekene som høgst sannsynleg har bidrege til det, seier Bruce Dart, som er helsedirektør i Tulsa.

Trump heldt det første store valkampmøtet sitt sidan koronapandemien byrja, i Tulsa i juni. Han har vorte kritisert for å ha trekt tusenvis av menneske til eit innandørsmøte der bruk av munnbind ikkje var obligatorisk.

At Trumps stab var klar over faren, blir vist av at dei kravde at alle måtte underteikne ei erklæring om at dei var på møtet under eige ansvar og ikkje ville saksøkje kampanjen om dei vart sjuke av koronaviruset.

Tulsa har hittil registrert 4.500 tilfelle av koronasmitte og 72 dødsfall.

(©NPK)