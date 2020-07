USAs Høgsterett behandlar krav om Trumps sjølvmeldingar

utenriks

Trump har påkalla seg immunitet som president for å bryte ein mangeårig tradisjon med at presidentar offentleggjer sjølvmeldingane sine, endå han i valkampen lova at han skulle gjere det.

Fleire komitear i Representanthuset som granskar presidenten, Trump-organisasjonen og familien hans er svært interesserte i å få tilgang til opplysningane om finansane hans.

Høgsterett har varsla at dei vil offentleggjere rettsavgjerder om alle attståande saker dei har på dagsordenen sin, inkludert om Trumps finansforhold.

