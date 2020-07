123 avrettingar i Iran så langt i år

utenriks

Éi av avrettingane vart gjorde offentleg, og ein annan vart skoten av ein eksekusjonspelotong framfor fleire sivile i eit fengsel, ifølgje ein rapport frå Iran Human Rights (IHR).

Det er ein vekst på 10 prosent samanlikna med same periode i fjor.

104 personar av dei avretta var sikta for overlagde drap, sju var sikta for narkotikarelatert kriminalitet, fem var sikta for valdtekt, og fire for «fiendskap mot Gud». I dei tre siste tilfella er det ukjent kva dei var sikta for.

To av dei avretta var under 18 år då dei vart arresterte.

