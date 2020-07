FN-domstol med Hariri-dom 7. august

utenriks

Milliardæren Hariri vart drepen då ein sjølvmordsbombar detonerte ei bilbombe ved sida av bilkolonna hans ved hamnepromenaden i Beirut. 22 personar vart drepne og 226 såra i angrepet. Hariri var statsministeren i landet fram til 2004.

Saka mot fire tiltalte Hizbollah-medlemmer har gått i Nederland utan dei tiltalte til stades. FN-tribunalet vart sett saman på førespurnad av Libanon i Tryggingsrådet i 2007.

På grunn av pandemien vil dommen bli kunngjord med «delvis digital deltaking».

Dei fire tiltalte vart stilte for retten i 2014 for dei sentrale rollene sine i angrepet. Den antekne mannen bak angrepet, Hizbollah-kommandanten Mustafa Badreddine, vart òg stilt for retten, men vart truleg drepe i kampar mot det syriske regimet i Damaskus i mai 2016.

Hizbollah-leiar Hassan Nasrallah har nekta å overgi dei tiltalte og åtvara domstolen om «ikkje å leike med elden».

