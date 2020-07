Fallande bilproduksjon i Kina

utenriks

Kinas nasjonale forbund av bilprodusentar melder at salet i juni var 1,8 prosent høgare enn i juni for eit år sidan. Omsetningstala viser at det vart selt 1,8 millionar suv-ar, sedanar og fleirbruksbilar.

Dette er færre enn i mai månad, men vesentleg fleire enn i februar då marknaden fall med over 80 prosent.

Den samla bilmassen, inkludert privatbilar av ulike slag, lastebilar og bussar, auka med 11,8 prosent i juni.

Salet av hybridbilar og reine elbilar enda på 104.000 einingar i juni, eit fall på 33 prosent i forhold til same månad i fjor.

