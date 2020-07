Fengsla president i Sør-Korea får dommen redusert med 10 år

utenriks

Den første kvinnelege presidenten i landet vart dømd i ein omfattande korrupsjonsskandale i 2017, etter at hundretusenvis demonstrerte i gatene. Park vart dømd til 30 års fengsel for mutingar, maktmisbruk og fleire andre forhold.

Men under ankebehandlinga i Seouls høgsterett vart dommen for mutingar kutta til 15 år og andre lovbrot fem år, til saman står att 20 år. Ho har òg fått ein annan dom på to år som blir lagde til dei 20. Park vil vere ei eldre dame i 80-åra når dommen er sona ferdig.

– Park innfridde ikkje dei krava vi stiller til ein president, men ho brukte ikkje ulovleg innsamla middel på seg sjølv, seier retten. Ho er dømd til å betale tilbake ein sum tilsvarande rundt 180 millionar kroner.

