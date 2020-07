Norsk personell i Afghanistan koronasmitta

utenriks

Pressekontakt Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovudkvarter opplyser til Forsvarets forum at pårørande til dei smitta nordmennene er varsla.

– Folk er friske og sunne. Dei får profesjonell medisinsk oppfølging, seier Eikeland.

Også to danske soldatar har testa positivt og er symptomfrie, melder nyheitsbyrået Ritzau. Dei er sette i karantene saman med to andre danskar som testa negativ. Testane vart utførte etter at det vart oppdaga koronasmitte blant soldatar i Nato-samarbeidet i Afghanistan.

(©NPK)