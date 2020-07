SAS droppar obligasjonsmøte – må forhandle på nytt om finansieringsplan

utenriks

I samband med planen skulle selskapet konvertere ein del gjeld til aksjar. Ifølgje E24 er det snakk om obligasjonslån på til saman 3,75 milliardar svenske kroner.

– SAS har drege slutninga om at majoritetskrava for høvesvise konverteringar ikkje blir forventa å bli oppnådd, basert på informasjon frå InterTrust, skriv selskapet om grunnen til at dei planlagde møta ikkje blir noko av. InterTrust er agent for eigarane av obligasjonane og har fått beskjed frå eit ukjent tal eigarar om at dei ikkje vil stemme for forslaget.

– Dette var ein dårleg start på rekapitaliseringsplanen. Desse obligasjonseigarane må stemme for planen, viss ikkje hengjer milliardstøtta frå den svenske og danske staten i ein tynn tråd, skriv flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs i WinAir til E24.

SAS har opplyst at den svenske og danske staten har sett vilkår for å vere med på planen som skal sørgje for 12,5 milliardar svenske kroner i frisk kapital. Eitt av krava er at det blir teke grep for å fordele den økonomiske belastninga, noko som inkluderer konvertering av gjeld.

Selskapet seier det vil gå inn i diskusjonar med obligasjonseigarane for å finne ei løysing.

