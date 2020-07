USAs generalstabssjef open for å endre namn på basar

utenriks

I ei høyring i Kongressen torsdag sa general Mark Milley at symbol frå Konføderasjonen verkar splittande og kan oppfattast som ei fornærming mot afroamerikanarar i uniform.

– Den amerikanske borgarkrigen var ei opprørshandling, eit forræderi den gongen, mot Unionen, mot stjernebanneret, mot USAs grunnlov. Offiserane til konføderasjonen snudde ryggen til kameratane sine og eiden dei hadde avlagt, sa Milley.

Ti store basar er oppkalla etter sørstatsgeneralar, og krava om å endre namna på desse basane har vakse i kjølvatnet av Black Lives Matter-protestane mot rasisme og politivald etter det brutale dødsfallet til George Floyd i varetekta til politiet.

Best integrert

Milley, som er USAs øvste general, viste til at hæren er ein av institusjonane i USA der minoritetar er best representert. Rundt 20 prosent av soldatane er svarte, til og med så mykje som 30 prosent i enkelte avdelingar.

– Når desse unge soldatane går inn på basar som Fort Hood eller Fort Bragg, blir dei minna på at generalen basen er oppkalla etter, kjempa for slaveriet som kan ha halde forfedrane deira som slavar, sa Milley.

Fort Bragg i Nord-Carolina er oppkalla etter general Brixton Bragg, som er mest kjent for å ha tapt slaget ved Chattanooga i 1863, medan Fort Hood i Texas har sitt namn frå general John Bell Hood, som tapte ei rekkje slag og var kjent for å leggje skulda på soldatane.

Sørstatsflagg og statuar

Milley peika på at ein òg bør vurdere grundig den negative symbolverdien av sørstatsflagg, statuar og andre minner frå Sørstatane og slaveriet.

Han la til at enkelte ser på dette som arven i nasjonen, medan andre ser på det som hat.

Milley sa at han har tilrådd å opprette ein kommisjon for å vurdere namneendringar, men president Donald Trump gjorde det klart at han ville leggje ned veto om eit slikt forslag skulle lande på skrivebordet hans.

Trump seier at militærbasane med namna sine er ein del av USAs ærerike historie og at administrasjonen hans aldri vil vurdere å gi dei nye namn.

