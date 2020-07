Første lokale utbrot i Hongkong

utenriks

50 av desse tilfella har ikkje styresmaktene klart å spore tilbake til kjende smitteutbrot, skriv The Guardian.

Leiar ved medisinsk fakultet ved Hongkong-universitetet, Gabriel Leung, seier til lokale medium at R-talet, som seier noko om kor mange personar ein sjuk person har smitta, har stige til nesten fire.

– Gitt den høge grunnraten og at det ikkje er nokre teikn på at korga blir bygd ned, og det sanntids R-talet på tre til fire, så trur eg at vi no har, eller at vi allereie har gått inn i, Hongkongs første vedvarande lokale utbrot, seier Leung.

