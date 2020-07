Stadig fleire blir smitta av koronaviruset i USA

utenriks

I tre av dei siste fire dagane er det sett ny rekord i talet på smitta i USA, der ei rekkje guvernørar gjenopna delstatane sine for tidleg.

Florida, som er ein av statane der viruset spreier seg mest, melde om over 10.000 nye tilfelle laurdag og 93 nye dødsfall. Også Texas melde om over 10.000 nye tilfelle, og Georgia registrerte ny rekord med over 4.000 nysmitta.

Samtidig blir det meldt at dødstala no òg har byrja å stige igjen, nokre veker etter at talet på smitta tok av som følgje av gjenopninga.

(©NPK)