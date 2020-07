Amnesty: Helsearbeidarar blir ikkje godt nok verna

utenriks

Mangel på personleg verneutstyr for helsearbeidarar vart avdekt i nesten alle 63 land og regionar som organisasjonen har undersøkt i rapporten «Exposed, silenced, attacked».

Amnesty har samla rapportar frå om lag 3.000 døde helsearbeidarar i 79 land, men legg til at det reelle dødstalet truleg er mykje høgare.

Rapporten peikar òg på at mange helsearbeidarar må klare seg med låg lønn og lange arbeidsdagar, og at dei i nokre land blir straffa for å snakke om dei vanskelege arbeidsforholda.

Organisasjonen seier rapporten viser «den alvorlege situasjonen helsearbeidarar opplever i dag og korleis land sviktar i å beskytte menneskerettane deira».

Russland og Storbritannia er ifølgje rapporten landa med dei høgaste dødstala blant helsearbeidarar. Minst 545 har døydd i Russland og 540 i Storbritannia.

