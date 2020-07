Nesten 9 prosent av befolkninga i verda går svoltne

utenriks

Talet på underernærte har auka med nesten 60 millionar dei siste fem åra, 10 millionar berre i 2019. Utviklinga ser ikkje ut til å stoppe.

I FN-rapporten The State of Food Secutity and Nutrition in the World kjem det fram at nesten ingen av måla i verda om svolt og ernæring ser ut til å bli nådd.

«Fem år etter at verda forplikta seg til å få slutt på svolt, matutryggleik og alle former for underernæring, er vi framleis ikkje i rute til å klare dette innan 2030», heiter det i rapporten.

Ifølgje FN vil det tvert imot vere meir enn 840 millionar svoltramma menneske innan då, om utviklinga held fram.

Samtidig aukar delen vaksne overvektige år på år, og det ser ikkje ut til at målet om å stoppe auken i overvekt blant vaksne innan 2025 vil bli nådd.

Forverra av covid-19

I tidlegare rapportar har FN omtalt korleis konflikt, klimaendringar og økonomisk nedgang undergrev arbeidet mot svoltproblema.

I år blir økonomien ramma på måtar ingen kunne føresett, både av koronapandemien, men også av enorme grashoppeinvasjonar i Aust-Afrika.

Dei førebelse prognosane frå FN byggjer på dei globale økonomiske utsiktene. Dei tilseier at talet på underernærte i verda vil auke med mellom 83 og 132 millionar menneske som følgje av pandemien.

2 milliardar er matusikre

Delen som opplever matuvisse, som betyr at ein anten går svolten eller ikkje har jamleg tilgang til nok og næringsrik mat, viser ingen teikn til å gå ned.

På verdsbasis auka han med 3,5 prosentpoeng til 25,9 prosent i perioden 2014 til 2019 – tilsvarande om lag 2 milliardar menneske.

Av desse er 1,03 milliardar i Asia, 675 millionar i Afrika, 205 millionar i Latin-Amerika og Karibia, 88 millionar i Nord-Amerika og Europa og 5,9 millionar i Oseania.

Afrika har stadig høgast del matuvisse, men det er i Latin-Amerika og i dei karibiske landa delen veks mest, frå 22,9 prosent i 2015 til 31,7 prosent i 2019. Det kjem av ein skarp auke i Sør-Amerika.

Barn slit

Feilernæring og underernæring er framleis eit stort problem.

FN reknar med at 21,3 prosent, tilsvarande 144 millionar, av barna i verda under 5 år hadde vekstutfordringar i 2019 som følgje av feil- eller underernæring. 6,9 prosent (47 millionar) var kritisk underernærte, medan 5,6 prosent (38,3 millionar) var overvektige.

Delen barn som er kritisk underernærte, er høgare enn målsetjingane, og brorparten av regionane i verda ligg ikkje an til å nå måla for barneovervekt.

– Det er behov for tiltak no, heiter det i rapporten, som er utarbeidd av organisasjonen til FN for ernæring og landbruk (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD), FNs barnefond (UNICEF), FNs matvareprogram (WFP) og Verdshelseorganisasjonen (WHO).

