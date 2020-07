Årets sommar er høgsesong for sondar til Mars

utenriks

Dei sameinte arabiske emirata skal sende ut ein sonde med namnet Hope, Kina gjere den siste finpussen på sin Tianwen-1, og USA har sonden sin Perseverance klar til oppskyting.

Alle ventar dei på det beste «vindauget», perioden då jorda og Mars er nærast kvarandre i banane sine. Den kortaste avstanden mellom dei to steinplanetane i det inste solsystemet er då 55 millionar kilometer, og ferda vil ta seks månader.

Dei to naboplanetane kjem ikkje så ofte i denne posisjonen i forhold til kvarandre. Det skjer berre kvar 26. månad.

Mars er ein gigantisk, ugjestmild isørken med ekstreme temperaturar. For 3,5 milliardar år sidan mista planeten sin atmosfære og vart offer for kosmisk stråling.

Tidlegare liv

Romfartsorganisasjonane i alle tre land vil leite etter teikn til tidlegare liv på Mars og hauste erfaringar med tanke på ein gong å sende menneske til overflata.

Sonden Hope skal etter planen sendast opp onsdag 15. juli, den første frå noko arabisk land. Kina planlegg å sende den første sonden sin, ein liten fjernkontrollert robot, ein gong mellom 20. og 25. juli.

Det mest ambisiøse prosjektet, USAs Mars 2020, har sett 30. juli som oppskytingsdato for sonden sin Perseverance. Den skal halde til eit heilt marsår, tilsvarande 687 jorddagar, på overflata for å samle inn steinar og ta prøver av jordsmonnet for å kaste lys over moglege livsformer i fortida.

Seinare ferder til Mars skal bringe dette materialet tilbake til jorda.

Ei fjerde planlagd oppskyting denne sommaren, det EU-russiske prosjektet ExoMars, er utsett til 2022 på grunn av ringverknader av covid-19-pandemien.

Ny interesse

Fleire titals sondar, dei fleste amerikanske, har vorte sendt mot den raude planeten sidan 1960-talet. Mange nådde ikkje fram eller klarte ikkje landinga.

Den nye interessa for Mars kom med stadfestinga for under ti år sidan om at det ein gong har strøymt vatn på Mars' overflate. Og vatn kan ha gitt liv til mikrobar, kanskje bakteriar med enkle cellestrukturar.

– Det er den einaste planten der vi kan ha oppdaga teikn til tidlegare liv. Og jo meir vi lærer, desto større håp er det. Det kjennest som noko ekstraordinært er i ferd med å skje, og mange vil ta del i utforskinga, seier astrobiolog Michel Viso ved den franske romfartsorganisasjonen CNES.

Menneske til Mars?

Både India, EU og Japan har planar om å studere Mars nærare, men det ligg nokre år fram i tid.

– Den heilage gralen er å få fotavtrykk på overflata. Dette er den ultimate grensa for bemanna romfartsekspedisjonar, seier Viso.

Så langt er det berre USA som har gjort detaljerte studiar om ein bemanna marsekspedisjon. Dei mest optimistiske anslaga går ut på at dette kan skje dei neste 20 år.

(©NPK)