utenriks

– Regjeringa sine restriksjonar på folks rørsle førte til ein drastisk nedgang i den økonomiske aktiviteten, skriv statistikkbyrået ONS i sitt estimat tysdag.

Eit lite lyspunkt er at anslaget viser ein økonomisk vekst på 1,8 prosent dersom ein berre ser på mai månad. Samtidig påpeikar ONS at det er større uvisse enn vanleg knytt til estimatet. Det kjem av at innsamlinga av talmaterialet òg vart påverka av dei strenge smitteverntiltaka.

