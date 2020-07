Dronning Elizabeth vart ikkje informert før Australias statsminister vart avsett

utenriks

Fleire australiarar vart tekne på senga då generalguvernør sir John Kerr greip inn i den fastlåste politiske posisjonen og avsette regjeringa og Labor-regjeringa til Whitlam og sette inn opposisjonen i staden.

Whitlam vart avsett då han ikkje klarte å få parlamentet til å vedta eit nytt budsjett, men heller ikkje ville skrive ut nyval. Mange var ikkje klar over at representanten til dronninga hadde myndigheit til å kaste regjeringa, skriv BBC.

Ei rekkje brev som nyleg vart frigitt etter ein høgsterettsdom i Australia, viser at Kerr hadde forsikra seg om at han formelt hadde rett til å byte ut regjeringa. Men det kjem òg fram at han meinte det var «betre om Hennar Majestet ikkje visste» kva som var i ferd med å skje.

Den britiske monarken er Australias statsoverhovud, men løysinga på krisa for 45 år sidan er framleis ein av dei mest kontroversielle hendingane i den politiske historia i landet. Nokon kalla det eit «konstitusjonelt kupp» og misbruk av kongeleg privilegium. Andre var derimot nøgde med skiftet, og den mellombelse regjeringa til Malcolm Fraser fekk brei støtte i dette valet.

(©NPK)