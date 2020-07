EU vil stoppe koronahjelp til skatteparadisselskap

utenriks

– Vi er i ein eineståande situasjon der det blir gitt eksepsjonelt mykje statsstøtte til selskap i samband med koronautbrotet, seier visepresidenten til kommisjonen Margrethe Vestager i ei pressemelding.

I denne situasjonen er det ikkje akseptabelt at statsstøtte endar opp hos selskap med band til skatteparadis, meiner ho.

– Det vil vere misbruk av nasjonale og europeiske budsjett, på skattebetalaranes og velferdssystemas kostnad, seier Vestager.

EU-kommisjonen har no lagt fram ei oppmoding til medlemslanda med råd om korleis nasjonale regelverk kan utformast for å sikre at statsstøtte ikkje går til selskap med band til land på EU si svarteliste over skatteparadis.

Per i dag står tolv land på svartelista: Amerikansk Samoa, Caymanøyane, Fiji, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seychellane, Trinidad og Tobago, Dei amerikanske Jomfruøyer og Vanuatu.

(©NPK)