FN-domstol støttar Qatar i bitter luftromstrid

Dermed må truleg Bahrain, Egypt, Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata la Qatar bruke luftrommet deira. ICJ avviser klaga frå landa på vedtaket gjort i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) i Qatars favør.

Dei fem involverte landa har så langt ikkje kommentert avgjerda.

Men ICJ held fram at saka fell innanfor ICAOs felt og at dei har styresmakt i saka.

Den bitre striden har vart i tre år då dei fire landa vende seg mot Qatar. Landa skulda då Qatar for å støtte radikale islamistar og Iran, ei skulding Qatar har avvist.

Qatar har argumentert med at forbodet er i strid med konvensjonar som regulerer fri ferdsel for passasjerfly gjennom utanlandsk luftrom. Dei fire landa har derimot argumentert med at det er retten deira å regulere eige luftrom av omsyn til nasjonal tryggleik.

