Fleire drepne i trefningar mellom Armenia og Aserbajdsjan

utenriks

Det armenske forsvarsdepartementet i hovudstaden Jerevan melde tysdag om to drap, det same gjorde forsvarsstyresmaktene i Baku i Aserbajdsjan.

Ein talsmann i Baku melder om intense kampar i Tovuz-regionen i det nordvestlege Aserbajdsjan.

Russland uttrykkjer uro over opptrappinga mellom dei to landa. Som alltid i nyare tid er det enklaven Nagorno-Karabakh striden står om. Området ligg inne på aserbajdsjansk side av grensa, men den armenske befolkninga er i klart fleirtal.

Krigen om Nagorno-Karabakh starta for alvor med Sovjeunionens oppløysing i 1991. Det internasjonale samfunnet, også FN, meiner enklaven er ein del av det muslimskdominerte Aserbajdsjan, men kristne armenske separatistar vil tilhøyre Armenia.

I ei kunngjering frå forsvarsstyresmaktene i Baku heiter det at minst 11 personar på aserbajdsjansk side har vorte i drepe i ulike trefningar sidan søndag. Kampane er dei mest intense på mange år.

Regjeringa i Aserbajdsjan hevdar at Armenia står bak den nye offensiven for å sikre seg kontroll over meir land. Russland har ein større styrke ståande i Jerevan og går for å vere vernar av det i all hovudsak kristne Armenia.

