Ghislaine Maxwell motsette seg arrestasjon

Agentar frå det føderale politiet måtte bryte opp døra til den herskapeleg bustaden i New Hampshire då dei arresterte 58-åringen 2. juli.

– Gjennom vindauget såg agentane at tiltalte ignorerte oppmodinga om å opne døra. I staden prøvde ho å flykte til eit anna rom i huset, hevdar påtalemakta i New York.

Påstanden kjem etter at Maxwells forsvararar har bede om at ho blir lauslaten mot ein kausjon på 5 millionar dollar i rettshøyringa tysdag.

Maxwells advokatar hevdar at Maxwell, som er sikta for å ha lokka mindreårige jenter i hendene på milliardæren Jeffrey Epstein, ikkje kjem til å rømme. Ho har erklært seg ikkje skuldig og avviser skuldingane om å ha hjelpt til i seksuelle overgrep.

Påtalemakta meiner derimot at Maxwells åtferd då ho vart arrestert viser at ho er i stand til å bruke pengane til å sleppe unna straffeforfølging.

Vidare blir det hevda at Maxwell var god til å leve skjult, at ho skal ha dekt mobiltelefonen sin med aluminiumsfolie for å unngå å bli spora, og at ho hadde hyra tidlegare britiske soldatar til å vakte eigedommen i New Hampshire.

