Israel med ny dyster smitterekord

Etter å ha fått mykje skryt for koronahandteringa i byrjinga slit Israel no med ei ny og kraftig smittebølgje. Helsestyresmaktene gjekk tysdag ut og stadfesta at dei hadde registrert rekordhøge 1.681 nye tilfelle det siste døgnet.

Ein talsperson for helsestyresmaktene seier tysdag at regjeringa prøver alt dei kan for å unngå ein ny nedstenging av Israel.

– Ein landsdekkjande nedstenging er utan tvil eit verktøy vi absolutt ikkje ønskjer å bruke, seier Hezi Levi i eit intervju på israelsk radio.

Israel har registrert totalt 41.235 koronatilfelle. Landet har nett no over 21.000 aktive tilfelle, og minst 368 menneske har døydd som følgje av koronasmitte, ifølgje israelske helsestyresmakter.

