utenriks

Dette er den første optimistiske spådommen for oljekonsum sidan starten på koronakrisa.

Opec har omgjort framtidsutsiktene etter veksande optimisme i marknaden for diesel i Europa og i industrialiserte asiatiske land.

Den Wien-baserte organisasjonen ventar no at den gjennomsnittlege daglege etterspurnaden vil falle med 8,9 millionar fat. Det er ei forbetring med 100.000 fat per dag (bpd) samanlikna med den førre månadlege rapporten.

(©NPK)