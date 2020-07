Redd Barna fryktar for skulegangen etter koronakrisa

utenriks

Grunnen til at pandemien kan føre til permanent avbroten skulegang for millionar, er aukande fattigdom og drastiske kutt i utdanning, står det i rapporten «Save Our Education».

– Vi står midt i ei utdanningskrise utan historisk sidestykke. Statsleiarar, regjeringar og styresmakter i heile verda må få opp auga for katastrofen som er i ferd med å spele seg ut, og med det same sørgje for naudsynte investeringar i læringa til barn, seier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i Noreg.

– Vond sirkel

Rapporten trekker fram tolv land der det er ekstra stor fare for at barn ikkje kjem tilbake når skulane opnar igjen. Krigsherja Jemen står på lista, saman med Afghanistan, Pakistan og eit knippe land i Vest- og Sentral-Afrika.

– Barn i desse landa blir fanga i ein vond sirkel. Dei har større risiko for å bli tvinga ut i barnearbeid, og unge jenter er særleg utsette for kjønnsbasert vald, barneekteskap og tenåringsgraviditet, ein risiko som aukar jo lenger dei er ute av skulen. Dei same faktorane påverkar òg sjansen deira for å komme tilbake til skulen i det heile, seier Lange. Ho fryktar at kombinasjonen covid-19 og kraftig redusert satsing på utdanning kan bli eit tilbakeslag for millionar av barn.

– Det er dei fattigaste og marginaliserte barna som allereie før pandemien stod bakarst i køen, som vil bli hardast ramma. Dei har ikkje hatt tilgang til noko undervisning i eit halvt år, seier Lange.

Milliardunderskot

Redd barna reknar med at lågkonjunktur vil gjere at det manglar 77 milliardar dollar – rundt 725 milliardar kroner – til å dekkje utgiftene til utdanning i nokon av dei fattigaste landa i verda det neste halvanna året. I verste fall kan beløpet bli opptil 192 milliardar dollar.

– Redd Barna meiner 35 milliardar dollar må stillast til rådvelde av Verdsbanken for auka finansiering av utdanning, seier Lange. I tillegg vil ho at nasjonale styresmakter tek finansiering av utdanning med i den generelle responsen sin på koronakrisa, og ho ber kommersielle kreditorar stanse krav om betaling av gjeld frå låginntektsland.

(©NPK)