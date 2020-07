Sjøgras tek livet av korallrev utanfor Hawaii

utenriks

Ein studie frå University of Hawaii viser at sjøgraset – ein raudalge med namnet Chondria tumulosa – spreier seg raskare enn noko anna dei har sett i verneområdet Papahanaumokuakea. Området dekkjer dei nordvestlege Hawaii-øyane og strekk seg over 2.000 kilometer nord og vest for den amerikanske delstaten med same namn.

Sjøgraset knekk lett og rullar langs sjøbotnen, skriv forskarar i ein artikkel publisert i journalen PLOs ONE. Dei seier arten veks raskt og dekkjer korallrevet i tjukk vegetasjon som tek lys, næring og plass frå korallane.

– Dette er eit svært øydeleggjande sjøgras, som har potensial til å dekkje heile rev. Vi må finne ut kvar det er etablert og korleis vi kan handtere det, seier biolog og medforfattar Heather Spalding.

Rutine

Små klumpar av sjøgrasarten vart oppdaga ved eitt tilfelle under ei rutinemessig kartlegging av atollen Pearl og Hermes. I fjor sommar hadde raudalgen teke over store delar av revet.

– Enkelte stader dekte han alt, så langt auget kunne sjå, i eit 20 centimeter tjukt lag. Alt som låg under, var dødt, fortel Spalding. Området var nesten tomt for tropiske fiskar og anna liv i havet som normalt finn seg til rette rundt korallrev. Fiskar som vanlegvis et algar, heldt seg unna det nye sjøgraset, seier ho.

Forskarane seier området som var dekt av sjøgraset, var betydeleg større enn det dei hadde moglegheit til å dokument i detalj under det korte besøket sitt.

Enkelte «matter» av sjøgras var på storleik med fleire fotballbanar, og forskarane seier den forholdsvis nyoppdaga algen kan endre atollane og true heile øygruppa dersom den spreier seg.

Store endringar på kort tid

På dei store øyane som utgjer delstaten Hawaii, har ei rekkje invaderande artar etablert seg, men dette er ikkje vanleg på dei meir avsidesliggjande øyane mot nordvest.

– Vi har så langt ikkje hatt eit alvorleg tilfelle der ein art har komme inn og forårsaka så store endringar på så kort tid, seier professor Alison Sherwood, som var forskingsleiar for studien.

DNA-analyse avslørte at det dreidde seg om ein art som ikkje var kjent tidlegare. Forskarane har funne ut at han i tillegg til å rulle langs havbotnen, kan spreie seg som små sporar, som kan flytte seg over langt større avstandar. Noko av det som framleis ikkje er kjende, er kvifor algane veks så raskt og korleis dei har nådd denne avsidesliggjande delen av havet.

Sjøslag og verneområde

Pearl og Hermes ligg midt i det nordlege Stillehavet, omtrent 3.200 kilometer frå fastlandet i Asia og i Nord-Amerika. Midway, som ligg litt lenger vest, var staden for eit viktig sjøslag i andre verdskrigen, der skip frå den japanske og amerikanske marinen barka i hop.

I dag er området langt meir fredeleg og er ein del av eitt av dei største marine verneområda i verda. Papahanaumokuakea Marine National Monument dekkjer eit areal på 1,6 millionar kvadratkilometer, nesten fem gonger så stort som Fastlands-Noreg.

(©NPK)