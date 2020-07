USAs høgsterett gir grønt lys til føderale avrettingar

utenriks

Med fem mot fire stemmer forkasta den øvste domstolen i landet tysdag ein ordre frå ein lågare rettsinstans om å utsetje dei planlagde avrettingane.

Få timar før Daniel Lewis Lee skulle avrettast måndag, slo den føderale distriktsdommaren Tanya Chutkan fast at det framleis er juridiske spørsmål som må svarast på, og at ålmenta ikkje har interesse av ein forhasta prosess.

Trump-administrasjonen anka umiddelbart og fekk altså medhald i høgsterett natt til tysdag. Lees advokatar insisterer likevel på at avrettinga ikkje kunne gjennomførast etter midnatt amerikansk tid og viser til føderale reguleringar.

Fleire planlagde avrettingar

Søndag oppheva ein føderal ankedomstol ei rettsavgjerd frå fredag, der slektningane til offera fekk gjennomslag for at dei ville bli utsette for koronasmitte om dei måtte reise for å vitne om avrettinga, og at saka dermed måtte utsetjast.

Den tidlegare kvite nasjonalisten Lee, som sit i det føderale fengselet i Terre Haute i Indiana, er dømd for eit trippeldrap i Arkansas i 1996. Han og ein medskuldig drap ein våpenhandlar, Lees kone og dottera hennar.

Han skal etter planen avrettast med giftsprøyte. Ytterlegare to avrettingar er planlagde seinare i veka.

Motstand

Avgjerda om å gå i gang med avrettingar i føderale fengsel for første gong sidan 2003 har møtt sterk motstand frå ei rekkje hald, særleg midt under koronapandemien. Det føderale fengselsvesenet i USA slit med mange koronatilfelle blant innsette. Éin koronasmitta innsett i Terre Haute-fengselet har døydd.

Dødsstraff på føderalt nivå i USA vart gjeninnført i 1988. Sidan 2003 har det likevel ikkje vore avrettingar i føderale fengsel, og i 2014 fekk det amerikanske justisdepartementet ordre om å gjennomføre ei større utgreiing av dødsstraff og giftsprøyter som avrettingsmetode.

