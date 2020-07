Apple og Irland vann over EU-kommisjonen i skattesak

utenriks

EU-kommisjonen sa i 2016 at Irland hadde gitt den amerikanske IT-giganten ein ulovleg skattefordel og påla Apple å betale 13 milliardar euro meir i skatt. Apple meiner kravet til kommisjonen inneber dobbelt skatting.

Dommen på onsdag kjem frå ein lågare instans i EU-domstolen og kan ankast til det øvste nivået til domstolen. Det kan berre ankast over lovbruk, skriv nyheitsbyrået AP.

– Kommisjonen har ikkje klart å vise at det vart gitt ein fordel i juridisk forstand. Den gjorde derfor feil då den erklærte at Apple hadde fått ein separat økonomisk fordel og dermed hadde fått statsstøtte, heiter det i ei fråsegn frå domstolen.

Kommisjonen meinte Apples bruk av to irske dotterselskap innebar at selskapet kunne rapportere inn eit overskot på drifta i Europa som berre var ein brøkdel av det reelle beløpet. Apple har på si side halde fast på at det meste av verdiskapinga skjer i USA, ikkje i det irske dotterselskapet.

