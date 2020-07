Befolkninga i verda når 8,8 milliardar i 2100

utenriks

Ved slutten av hundreåret kjem 183 av 195 land til å falle under nivået som er kravd for å halde oppe befolkningsnivået, når tilstrøyminga av immigrantar ikkje er rekna med, skriv ei internasjonal gruppe forskarar i The Lancet.

Studien teiknar eit bilete av eit globalt maktskifte på grunn av sviktande fruktbarheit og ei aldrande befolkning.

Meir enn 20 land, inkludert Japan, Spania, Italia, Thailand, Portugal, Sør-Korea og Polen, kjem til å få halvert talet på innbyggjarar.

Det kinesiske folketalet er anslått å falle frå 1,4 milliardar i dag til 730 millionar om 80 år.

Afrikanske land sør for Sahara kjem samtidig til å få tredobla talet på innbyggjarar til om lag tre milliardar menneske, anslår studien. Nigeria åleine blir spådd ein auke på nærare 800 millionar fram mot 2100. Berre India er forventa å auke innbyggjartalet meir, med 1,1 milliardar.

– Desse anslaga er godt nytt for miljøet, med mindre press på matproduksjonen og lågare karbonutslepp. I tillegg utgjer dei ei betydeleg økonomisk moglegheit for utvalde land sør for Sahara, seier hovudforfattaren bak studien Christopher Murray ved University of Washington.

